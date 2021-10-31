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Давыдов: Питер сделал большой шаг вперёд, когда усилился парой Лехтонен — Робинсон

Давыдов: Питер сделал большой шаг вперёд, когда усилился парой Лехтонен — Робинсон
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о поражении московского «Динамо» во встрече со СКА (2:3).

«Неудобный соперник? СКА был удобен нашей команде разве что в середине прошлого десятилетия, в последние годы матчи с принципиальным соперником завершаются с переменным успехом. В этом сезоне обе игры прошли примерно по одному сценарию, у «Динамо» были возможности зацепиться за победный результат, но их не реализовали. Тенденции в этих поражениях не вижу.

Почему не удаётся догнать СКА? Надо признать, что Питер сделал большой шаг вперёд, когда усилился парой Лехтонен – Робинсон. Оба – классные защитники, глубоко понимают наше амплуа, действуют правильно и раскованно. В обороне «Динамо» в последних матчах на этот уровень вышел разве что Сергеев, играет с огоньком, светится.

Ключевой момент – удаление Кемппайнена? Да, это был хороший шанс – пять минут в большинстве, которое у «Динамо» во многих матчах исправно работает. Моменты были, но нужна реализация», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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