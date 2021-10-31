Назаров: какие стимулы могут быть? Только если возьму кредит и выплачу премиальные ребятам

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров после матча с «Торпедо» рассказал о мотивации игроков.



«Безусловно, когда команда выигрывает 1:0 или 2:0, это и есть самоотверженность. Все понимают, что шайба могла попасть как в одни, так и в другие ворота. Ребята блокировали, с большим желанием хотели победить, а я их немного подзадорил выходными. Наша тренерская задумка сработала.



Теперь так будет на каждый матч? Тяжело после каждый игры давать команде выходные. Просто сейчас есть небольшая пауза, можно так сработать. Когда игры идут через день, очень тяжело найти время для выходного. Поэтому пытаемся что-то придумывать, где-то обманываем себя, но продолжаем тренироваться.



Буду ли искать другие стимулы? Ну какие они могут быть… Только если возьму кредит под залог своей квартиры и выплачу ребятам премиальные. Больше никаких стимулов не вижу», – цитирует Назарова официальный сайт клуба.