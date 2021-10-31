Войнов — на вопрос, что не срослось с НХЛ: сейчас не готов все подробности раскрывать

Защитник московского «Динамо» Вячеслав Войнов рассказал, почему не получилось вернуться в НХЛ.
«Что не срослось с НХЛ? На самом деле, это просто смешно. Не было каких-то юридических препятствий, просто человеческий фактор. Сейчас не готов все подробности раскрывать. Но придёт время, когда я обо всём этом откровенно расскажу.
Означает ли двухлетний контракт с «Динамо», что я поставил на НХЛ точку? На самом деле, об этом вообще не думал. Не хочу говорить, что какие-то точки ставлю. Просто устал от всего этого непонимания. Сейчас хочу играть в хоккей. Это главное. И так слишком много пропустил, больше рисковать и ждать не хочу. Рад, что впереди у меня два года в «Динамо», где именно на игре могу сосредоточиться, а не каких-то околохоккейных вопросах», – цитирует Войнова официальный сайт клуба.
- 31 октября 2021
-
14:58
-
14:09
-
13:53
-
13:08
-
12:15
-
11:36
-
11:20
-
10:54
-
10:07
-
09:56
-
09:31
-
08:41
-
08:26
-
07:48
-
07:19
-
06:46
-
05:44
-
05:18
-
04:56
-
04:50
-
04:42
-
00:00
- 30 октября 2021
-
23:23
-
22:37
-
21:54
-
21:47
-
21:30
-
21:07
-
20:40
-
20:34
-
20:28
-
20:05
-
19:50
-
19:40
-
19:37