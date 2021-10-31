Войнов — на вопрос, что не срослось с НХЛ: сейчас не готов все подробности раскрывать

Защитник московского «Динамо» Вячеслав Войнов рассказал, почему не получилось вернуться в НХЛ.

«Что не срослось с НХЛ? На самом деле, это просто смешно. Не было каких-то юридических препятствий, просто человеческий фактор. Сейчас не готов все подробности раскрывать. Но придёт время, когда я обо всём этом откровенно расскажу.



Означает ли двухлетний контракт с «Динамо», что я поставил на НХЛ точку? На самом деле, об этом вообще не думал. Не хочу говорить, что какие-то точки ставлю. Просто устал от всего этого непонимания. Сейчас хочу играть в хоккей. Это главное. И так слишком много пропустил, больше рисковать и ждать не хочу. Рад, что впереди у меня два года в «Динамо», где именно на игре могу сосредоточиться, а не каких-то околохоккейных вопросах», – цитирует Войнова официальный сайт клуба.