Форвард «Коламбуса» Чинахов не сыграет с «Нью-Джерси», пропустив 2-й матч клуба подряд

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов не сыграет в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз».
Как сообщает в «Твиттере» журналист Аарон Портцлайн, 20-летний хоккеист останется в запасе по решению главного тренера Брэда Ларсена. Он также пропустил предыдущий матч с «Рейнджерс» (0:4).
В текущем сезоне Чинахов принял участие в четырёх матчах НХЛ, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-3».
Отметим, что в контракте форварда есть опция European Assignment Сlause, позволяющая вернуться в Россию.
Форвард принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ 2020 года и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 (5+2) очков.
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