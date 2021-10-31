Защитник рижского «Динамо» Фрейбергс удалён до конца игры за удар коленом

В эти минуты в Риге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между рижским и московским «Динамо». После первого периода во встрече ничья — 1:1.



На 12-й минуте матча штраф 5+20 минут за удар коленом получил латвийский защитник хозяев Ральф Фрейбергс. Игрок покинул площадку до конца встречи. Через 20 секунд москвичи воспользовались большинством, сравняв счёт в игре, отличился шведский нападающий Антон Ведин.

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В настоящий момент москвичи занимают третье место в таблице Западной конференции, после 23 матчей набрав 30 очков. Рижане — на десятом месте Запада, имея в своём активе 21 балл после 23 встреч.