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Панарин догнал Кузнецова по голевым передачам в сезоне НХЛ, выполнив пас на победный гол

Панарин догнал Кузнецова по голевым передачам в сезоне НХЛ, выполнив пас на победный гол
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

30-летний российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 22 секунды и отметился результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «0». Он набрал 8-е (1+7) очко в 9 матчах текущего сезона.

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Артемий вышел на первое место в нынешнем сезоне НХЛ по результативным передачам среди российских игроков, повторив результат Евгения Кузнецова из «Вашингтона». В сегодняшнем матче Панарин выполнил голевую передачу на Адама Фокса, который забил победный гол.

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