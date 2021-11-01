Гецлаф — о бомбардирском рекорде: мне действительно хотелось этого добиться

Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф, ставший лучшим бомбардиром «Дакс» в истории после встречи с «Монреаль Канадиенс» (4:2), рассказал о причинах продления контракта.
«О цифрах я не переживаю. Мне не нравится о них говорить, но этого мне действительно хотелось добиться. Это достижение придаст большей ясности моей пенсии», – цитирует Гецлафа официальный сайт НХЛ на русском языке.
В матче с «Монреаль Канадиенс» Гецлаф отдал результативную передачу. Форвард набрал своё 989-е очко в карьере в НХЛ. Встреча завершилась победой «Анахайма» со счётом 4:2.
В текущем сезоне 36-летний Гецлаф принял участие в десяти матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отдал семь результативных передач при общем показателе полезности «-4».
Напомним, летом канадский нападающий продлил контракт с «Анахаймом» на один год. Текущий сезон стал для него 17-м в НХЛ. Всю карьеру в лиге он отыграл за «Анахайм». В 48 встречах прошлого сезона Гецлаф набрал 17 (5+12) очков.
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