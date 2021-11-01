Дебютант «Авангарда» – о вызове в главную команду: была эйфория, перехлёстывали эмоции

Дебютант «Авангарда» Егор Сердюк поделился эмоциями от вызова в главную команду «Авангарда».
«Конечно был очень рад вызову в первую команду. Старался целый сезон, чтобы сюда вызвали. Наконец, дали шанс, теперь жду, когда появлюсь на скамейке и на льду, чтобы показать, что я могу и что из себя представляю.
На самом деле, было неожиданно услышать это от администратора, что меня вызвали в первую команду. Была такая эйфория, эмоции перехлёстывали меня. Мы выиграли игру на выезде, собирались ехать домой, и тут вызов в главную команду. Нужно всегда играть с голосом, без него – никуда. Нужно всё время разговаривать при каждом игровом моменте, скорости чуть побыстрее, нужно намного быстрее соображать. Ребята тут мастеровитее, больше сами по себе и с большим опытом игры», – сказал Сердюк в интервью YouTube-каналу «Авангарда».
- 1 ноября 2021
-
14:12
-
14:03
-
13:29
-
12:44
-
12:43
-
12:15
-
12:09
-
11:45
-
11:32
-
11:05
-
10:45
-
10:13
-
09:53
-
09:31
-
08:56
-
08:28
-
07:36
-
07:27
-
07:21
-
07:13
-
07:06
-
07:05
-
06:57
-
06:53
-
06:46
-
06:41
-
06:38
-
03:47
-
03:23
-
02:58
-
02:20
-
01:36
-
00:00
- 31 октября 2021
-
23:39
-
23:00