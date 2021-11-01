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Дебютант «Авангарда» – о вызове в главную команду: была эйфория, перехлёстывали эмоции

Дебютант «Авангарда» – о вызове в главную команду: была эйфория, перехлёстывали эмоции
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Дебютант «Авангарда» Егор Сердюк поделился эмоциями от вызова в главную команду «Авангарда».

«Конечно был очень рад вызову в первую команду. Старался целый сезон, чтобы сюда вызвали. Наконец, дали шанс, теперь жду, когда появлюсь на скамейке и на льду, чтобы показать, что я могу и что из себя представляю.

На самом деле, было неожиданно услышать это от администратора, что меня вызвали в первую команду. Была такая эйфория, эмоции перехлёстывали меня. Мы выиграли игру на выезде, собирались ехать домой, и тут вызов в главную команду. Нужно всегда играть с голосом, без него – никуда. Нужно всё время разговаривать при каждом игровом моменте, скорости чуть побыстрее, нужно намного быстрее соображать. Ребята тут мастеровитее, больше сами по себе и с большим опытом игры», – сказал Сердюк в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

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