Давыдов: сейчас в КХЛ нет такого игрока, как Овечкин. Это такое поколение — без гениев!

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о поездке главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова в Северную Америку, об Олеге Знарке в качестве консультанта, а также об игровой форме Александра Овечкина.



«Я думаю, что Жамнову не так обязательно было ехать в Северную Америку. Что из себя представляют игроки НХЛ, и так ясно. Есть ли острая необходимость в переговорах с ними? Надеюсь, что выступление за сборную России для всех — вершина хоккейной карьеры. Никого уговаривать выступать за национальную команду не надо!



Олега Знарка привлекли к сборной в качестве консультанта? Я вообще не понимаю роли консультанта. Кого можно консультировать (смеётся)? Просто нашли должность, чтобы было не обидно? Да, наверное. Как Жамнов на последнем чемпионате мира. Ну что он там, сидя на трибуне, мог подсказать? Не знаю. Консультанты, особенно когда их много, мешают тренеру работать, сбивают его с верного курса.



Помощник главного тренера — это я понимаю. А советник? Это такая хорошая должность (смеётся)! Ты всегда будешь прав и ни за что не отвечаешь!



В чём секрет Овечкина? Саша на протяжении всей карьеры в НХЛ показывает приличную игру и результаты. Поэтому я не удивляюсь, что он устанавливает рекорд за рекордом. Пальцев на одной руке хватит, чтобы пересчитать мастеров такого уровня в мире.



В КХЛ точно нет такого же яркого игрока, как Овечкин или раньше — Макаров, Фирсов, Мальцев… Да, есть крепкие мастера, способные выигрывать в силовых единоборствах. Но исполнителей, способных решать исход матчей, к сожалению, нет.



Это такое поколение. В прежнем были, в этом — нет! Без гениев! Может, в следующем опять появятся такие же выдающиеся хоккеисты. Вы же видите, что то же самое происходит в искусстве, театре, кинематогрофе. Какие раньше выступали поэты, артисты и какие сейчас? Может, дождёмся новой талантливой волны!» — цитирует Давыдова «Спорт уик-энд».