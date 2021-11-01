Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА заключил новый контракт с Полтаповым, выбранным на драфте НХЛ «Баффало»

ЦСКА заключил новый контракт с Полтаповым, выбранным на драфте НХЛ «Баффало»
Комментарии

ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Прохором Полтаповым.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение заключено до конца сезона-2024/25.

18-летний хоккеист в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Красной Армии», набрав 55 (27+28) очков при показателе полезности «+21», а в этом году дебютировал за «Звезду» в Высшей хоккейной лиге. На его счету 6 (3+3) очков в 9 матчах. Кроме того, Прохор провёл восемь игр в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА.

В составе юниорской сборной России Полтапов выигрывал Мировой Кубок вызова и серебряные медали ЮЧМ–2021, на котором он провёл семь матчей: дважды отличился и отдал пять передач.

На драфте НХЛ 2021 года «Баффало Сэйбрз» выбрал Полтапова под общим 33-м номером.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021