ЦСКА заключил новый контракт с Полтаповым, выбранным на драфте НХЛ «Баффало»
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ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Прохором Полтаповым.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение заключено до конца сезона-2024/25.
18-летний хоккеист в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Красной Армии», набрав 55 (27+28) очков при показателе полезности «+21», а в этом году дебютировал за «Звезду» в Высшей хоккейной лиге. На его счету 6 (3+3) очков в 9 матчах. Кроме того, Прохор провёл восемь игр в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА.
В составе юниорской сборной России Полтапов выигрывал Мировой Кубок вызова и серебряные медали ЮЧМ–2021, на котором он провёл семь матчей: дважды отличился и отдал пять передач.
На драфте НХЛ 2021 года «Баффало Сэйбрз» выбрал Полтапова под общим 33-м номером.
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