Зубов: в Челябинске с «Ак Барсом» произошла катастрофа. Не должны допускать таких провалов

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Авангардом», а также рассказал о поражении во встрече с «Трактором» (0:5).



Что произошло с «Ак Барсом» в Челябинске? Катастрофа, по-другому и не скажешь. Соперник использовал 80% своих моментов, «Ак Барс» же не использовал ничего, хотя моменты были. Не буду оправдываться, провалы, подобные этому, мы не должны допускать.



Нужно с первых секунд играть активнее, не прижиматься к своим воротам, гнуть свою линию. В Екатеринбурге доказали, что «-2» – это не конец. В Челябинске были моменты, большинство, но подвела реализация: 41 бросок, 20 – акцентированных, из них можно было вытаскивать результат.



Для любого спортсмена подобные поражения – пощечина. Если не смотреть матч, то можно сделать вывод, что «Трактор» вынес «Ак Барс» в одну калитку. После такого должна быть полная мобилизация, и будет видно – кто чего стоит, как игроки держат удар. Это важная составляющая команды, вещи уровня плей-офф.



Ты можешь проиграть 0:5, но в следующей игре нужно всё забыть. Всегда говорим игрокам перед выходом на смену: «Ошибся? Все ошибаются. Ты должен реагировать на эту ошибку». А если хоккеиста затрясло, он начинает думать, как бы не ошибиться в следующий раз, то 100% эти ошибки будут допущены вновь. Проиграл 0:5 – вышел на следующую игру с чистого листа.



Что-то изменилось в «Авангарде» по сравнению с последней игрой? Ничего. Можно сказать, что мы продолжаем с ними серию, сняли проклятие домашнего льда. Все ребята хотят проявить себя – выйти и играть только на победу. Соперник тоже настроен, думаю, нас ждёт хороший матч", – цитирует Зубова пресс-служба клуба.



Напомним, матч между «Ак Барсом» и «Авангардом» пройдёт сегодня, 1 ноября. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.