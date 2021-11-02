Федерация хоккея Беларуси назначила Грабовского генменеджером национальных сборных

Михаил Грабовский назначен генеральным менеджером сборных Беларуси, сообщает сайт Федерации хоккея Беларуси.



Сообщается, что бывший хоккеист будет отвечать за комплектование сборных, взаимодействие с игроками и тренерами, руководством клубов белорусских и зарубежных лиг. Кроме того, Грабовский будет вести работу по развитию игроков института сборных команд. Он покинул штаб минского «Динамо», но продолжит взаимодействие с тренерами «зубров» по вопросам комплектования национальных команд.



«Михаил уже давно стал легендой белорусского хоккея, он отлично зарекомендовал себя сначала в качестве игрока, а потом и тренера. Поначалу в его успех на тренерском мостике, возможно, мало кто верил, ведь он был достаточно молод на момент прихода в «Динамо». Но сейчас мы видим в нём хорошего специалиста, который достаточно компетентен, чтобы проявить себя в новом качестве.



Естественно, его многое связывает с «зубрами», поэтому он продолжит содействовать «Динамо» в открытии новых белорусских талантов. Важно, что Грабовский остаётся в хоккее. И важно, что он всегда очень трепетно относился к сборной, для него не существует мелочей ни в раздевалке, ни на льду. Уверен, что с переходом на более административную работу он сможет реализовать свой потенциал спортивного менеджера», — сообщил председатель ФХБ Александр Богданович.