Юханссон, Блэкер и Хайруллин — лучшие игроки КХЛ в октябре, Рашевский — лучший новичок

Стали известны имена лучших игроков Континентальной хоккейной лиги в октябре.



Как сообщает официальный сайт КХЛ, лучшим вратарём стал Ларс Юханссон, одержавший со СКА 8 побед в 9 матчах. По его воротам было нанесено 214 бросков, 23,8 в среднем за игру, из которых он отразил 94,86%. Коэффициент надёжности составил 1,22. Юханссон сыграл пять матчей на ноль, максимальная сухая серия составила 197 минут и 12 секунд и является рекордной в сезоне-2021/2022.



Лучшим защитником впервые в карьере признан Джесси Блэкер из «Автомобилиста», набравший 15 (3+12) очков с показателем полезности «+9» в 13 матчах. На счету Блэкера 26 бросков по воротам, 17 силовых приёмов и 8 заблокированных бросков.



Лучшим нападающим первый раз в карьере признан Марат Хайруллин («Нефтехимик»), набравший 14 (9+5) очков в 12 матчах. Он стал лучшим снайпером октября с девятью шайбами, из которых две стали победными для его команды. Хайруллин нанес 44 броска, совершил 14 силовых приемов, заблокировал шесть бросков.



Лучшим новичком во второй раз признан форвард московского «Динамо» Дмитрий Рашевский, набравший 10 (6+4) очков в 13 матчах. В октябре на счету Рашевского одна победная шайба, 33 броска, один дубль, девять силовых приёмов и два заблокированных броска.