«Авангард» поместил форварда Паре в список отказов

Омский «Авангард» поместил нападающего Франсиса Паре в список отказов, сообщает твиттер-аккаунт пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.



В нынешнем сезоне КХЛ 34-летний форвард принял участие в 16 матчах, в которых набрал 4 (2+2) очка при общей полезности «-2». Всего на его счету 411 матчей в лиге, в которых он заработал 191 (91+100) результативный балл при полезности «+29».



Также в КХЛ Паре выступал за магнитогорский «Металлург», «Трактор», «Слован», «Медвешчак», «Автомобилист» и минское «Динамо».



«Авангард» в текущем регулярном чемпионате занимает шестое место в Восточной конференции, после 23 матчей набрав 26 очков. В следующем матче подопечные Боба Хартли сыграют в гостях с «Нефтехимиком». Встреча пройдёт в среду, 3 ноября. Начало — в 19:00 мск.