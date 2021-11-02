Дисциплинарный комитет КХЛ решит спор между «Динамо» М и Яшкиным. У него статус «конфликт»

Дисциплинарный комитет КХЛ занимается решением спора между московским «Динамо» и хоккеистом Дмитрием Яшкиным. Представитель Чехии получил в КХЛ статус «конфликт».
Отыгравший предыдущие два сезона в «Динамо» спортсмен в июле подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Аризона Койотс». Клуб остался должен игроку премиальные за прошлый сезон. Кроме того, игрок получил в КХЛ статус «конфликт» по пункту 1.2 статьи 11 правового регламента лиги (хоккеист досрочно расторгает контракт по своей инициативе и не выплачивает клубу компенсацию).
«Яшкин обратился в Дисциплинарный комитет по невыплате премиальных. Сейчас мы решаем этот вопрос с игроком по обоюдному согласию. Планируем этот конфликт закрыть, и претензия будет отозвана. Что касается статуса «конфликт» у Яшкина — это отдельная тема, мы пока об этом не говорим», — приводит слова гендиректора «Динамо» Михаила Тюркина «РИА Новости Спорт».
Яшкин играл за «Динамо» с августа 2019 года. В конце мая стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию. Хоккеист провёл за бело-голубых 133 матча в КХЛ, набрав 137 (77+60) очков.
- 2 ноября 2021
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