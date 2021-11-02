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Александр Овечкин признан первой звездой октября в НХЛ

Александр Овечкин признан первой звездой октября в НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назван первой звездой октября в НХЛ, сообщается на официальной странице NHL Public Relations в «Твиттере».

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал второй звездой октября, а вратарь «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен — третьей.

Овечкин в восьми матчах месяца набрал 15 (9+6) очков при показателе полезности «+7». Он обогнал Марселя Дионна в списке лучших снайперов в истории и вышел на чистое пятое место. Два гола Овечкин забросил в большинстве, один в меньшинстве, с девятью шайбами он лидирует в списке снайперов сезона.

Макдэвид в семи матчах набрал 16 (7+9) очков. Андерсен одержал семь побед в семи встречах при коэффициенте надёжности 1.29 и 95,6% отражённых бросков. Также на его счету один шат-аут.

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