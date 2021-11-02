Форвард «Локомотива» Буше во встрече с «Торпедо» был удалён до конца матча за удар в шею
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» встречается с ярославским «Локомотивом». Встреча проходит на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Счёт к началу второго периода — 3:2 в пользу подопечных Дэвида Немировски.
На старте второго периода нападающий ярославцев Рид Буше нанёс удар в шею форварду нижегородцев Даниэлю Заару. После этого канадский игрок подрался с Андреем Белевичем. В итоге оба хоккеиста были наказаны пятиминутным штрафом за драку. Кроме того, Буше получил ещё одно пятиминутное удаление, а также дисциплинарный штраф до конца матча за удар в область головы и шеи.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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