Прайс может присоединиться к «Монреалю» в конце недели после прохождения программы помощи

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс может присоединиться к команде в конце недели, сообщает североамериканский журналист Эрик Энджелс на своей странице в «Твиттере».

В клубе рассчитывают, что голкипер вернётся в расположение команды после прохождения программы помощи игрокам НХЛ, которая рассчитана минимум на 30 дней. Первый месяц нахождения Прайса в реабилитационном центре завершается в пятницу, 5 ноября.



Подробности и причины участия 34-летнего Прайса в программе не указываются. Ранее в СМИ сообщалось, что голкипер может пропустить старт предстоящего сезона НХЛ из-за восстановления после болезни, не связанной с коронавирусом.

В прошедшем сезоне Прайс сыграл в 25 матчах регулярного чемпионата, победив в 12 из них, отражая в среднем 90,1% бросков. В плей-офф голкипер принял участие в 22 матчах, выиграл 13 при проценте надёжности 92,4%.