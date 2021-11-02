Да Коста грубо сбивал соперника, за Окулова болели персональные фанатки. Фото победы ЦСКА
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2 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Сергея Фёдорова.
На 14-й минуте Сергей Плотников вывел армейцев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Константин Окулов и Артём Блажиевский. Голкипер армейцев Адам Рейдеборн оформил шат-аут, отразив 21 бросок по своим воротам.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 5 ноября в Подольске сыграет с местным «Витязем». «Автомобилист» 4 ноября встретится в Череповце с «Северсталью».
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Автомобилист» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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