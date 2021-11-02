А. Волков: на данном этапе не видел развития в НХЛ. Пора играть во взрослый хоккей

Нападающий СКА Александр Волков после поражения в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:3 Б) прокомментировал своё решение покинуть НХЛ.

«Немножко тяжеловато, полторы недели почти не тренировался, ноги стоят. Через пару игр буду ещё лучше. Надеюсь, прибавлю. Всегда бью буллиты, делаю примерно одно и то же, просто в этот раз вратарь сыграл хорошо. Молодец.

Пока не готов говорить, почему решил вернуться в КХЛ. Так решил — пора играть во взрослый хоккей. Много играть, расти. На данном этапе не видел развития в НХЛ, а тут предоставляют все условия. Хорошая лига, где играют мужики. Тут спокойно можно расти и становиться хорошим игроком. Хочется стабильности, чтобы не думать о завтрашнем дне, а развиваться. 27-28 лет — самый пик карьеры, когда можно вырасти в хорошего хоккеиста и двигаться дальше», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.