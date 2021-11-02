Швец-Роговой: у «Магнитки» 23 победы в 25 матчах? Ну молодцы, сегодня СКА мог их обыграть

Нападающий СКА Артём Швец-Роговой прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:3 Б).
«Было достаточно моментов, нужно было реализовывать. Всё было в наших руках. Все игры тяжёлые, не сказал бы, что «Магнитка» была самым сильным соперником. Хорошая команда, ничего не скажу. У них 23 победы в 25 матчах? Ну молодцы, сегодня мы могли у них выиграть. Статус соперника скованности не добавлял, старались играть в свой хоккей.
С каждой встречей чувствую себя всё лучше и лучше. Я весь прошлый год не играл в центре, всегда был на фланге», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
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