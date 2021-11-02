Наставник «Динамо» Мн зашёлся кашлем на пресс-конференции. У ряда игроков симптомы ОРВИ

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт на пресс-конференции после встречи с московскими одноклубниками (3:7) очень сильно закашлялся.

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Отметим, что во встрече не смог принять участие ряд игроков белорусской команды из-за симптомов ОРВИ. В итоге в состав команды попали всего лишь 14 полевых игроков. Среди них пять защитников: Дмитрий Дерябин, Адам Альмквист, Антон Линдхольм, Дмитрий Коробов и Владислав Ерёменко; девять нападающих: Мальте Стрёмвалль, Маттиас Теденбю, Кирилл Воронин, Владимир Алистров, Тайлер Граовац, Илья Усов, Виталий Пинчук, Артём Демков и Дмитрий Буйницкий. Кроме того, на встречу были заявлены два голкипера: Патрик Рыбар и Алексей Колосов.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло минских одноклубников. Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 7:3 (4:1, 3:0, 0:2) в пользу подопечных Алексея Кудашова.