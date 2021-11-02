Ряд игроков минского «Динамо» пропускают динамовское дерби из-за симптомов ОРВИ

Сегодня, 2 ноября, у ряда игроков минского «Динамо» появились симптомы ОРВИ, сообщает телеграм-канал «Fan Zone Белорусский хоккей».

Именно из-за этой причины минчане на матч с московскими одноклубниками выставили лишь три звена. В состав команды попали всего лишь 14 полевых игроков. Среди них пять защитников: Дмитрий Дерябин, Адам Альмквист, Антон Линдхольм, Дмитрий Коробов и Владислав Ерёменко; девять нападающих: Мальте Стрёмвалль, Маттиас Теденбю, Кирилл Воронин, Владимир Алистров, Тайлер Граовац, Илья Усов, Виталий Пинчук, Артём Демков и Дмитрий Буйницкий. Кроме того, на встречу заявлены два голкипера: Патрик Рыбар и Алексей Колосов.

Сейчас в матче перерыв. После первого периода минчане проигрывают со счётом 1:4.