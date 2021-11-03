Нападающий «Монреаля» Друен попал в больницу после попадания шайбы в голову

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джонатан Друен попал в больницу после попадания шайбы в голову во встрече с «Детройт Ред Уингз» (3:0).
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-канале Sportsnet.
Друен пытался защититься рукой, но не сумел остановить шайбу после кистевого броска одноклубника Бретта Кулака в первом периоде.
Нападающий упал, схватился за голову и сразу же самостоятельно покинул лёд, когда до перерыва оставалось 12:20. Хоккеист отправился в раздевалку.
В первом перерыве «Канадиенс» объявили, что 26-летнего игрока отвезли в больницу на обследование.
Друэн, которого во вторник перевели с фланга в центр, является лучшим бомбардиром «Монреаля» с семью (2+5) очками, набранными в 11 матчах нынешнего регулярного чемпионата.
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