Ряд игроков «Салавата» пропустит матч с «Амуром» из-за болезни после игры в Минске

Несколько игроков уфимского «Салавата Юлаева» заболели после игры с минским «Динамо», которое с трудом набрало три звена на матч с московскими одноклубниками, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Минчане с трудом набрали звена на встречу с московским «Динамо», а после игры игроки и тренеры кашляли во время интервью. На этом история не закончилась. Вирус проник в ряды «Салавата Юлаева». Более пяти человек основного состава пропустят предстоящий матч с «Амуром» из-за болезни.

Напомним, что игра с «Салавата Юлаева» с «Амуром» состоится сегодня, 3 ноября, в 17:00 мск.

После 25 игр «Салават» с 36 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, отставая от идущего на втором месте «Трактора» на два очка и имея одну игру в запасе.