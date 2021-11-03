Ряд игроков «Салавата» пропустит матч с «Амуром» из-за болезни после игры в Минске

Несколько игроков уфимского «Салавата Юлаева» заболели после игры с минским «Динамо», которое с трудом набрало три звена на матч с московскими одноклубниками, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Минчане с трудом набрали звена на встречу с московским «Динамо», а после игры игроки и тренеры кашляли во время интервью. На этом история не закончилась. Вирус проник в ряды «Салавата Юлаева». Более пяти человек основного состава пропустят предстоящий матч с «Амуром» из-за болезни.
Напомним, что игра с «Салавата Юлаева» с «Амуром» состоится сегодня, 3 ноября, в 17:00 мск.
После 25 игр «Салават» с 36 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, отставая от идущего на втором месте «Трактора» на два очка и имея одну игру в запасе.
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