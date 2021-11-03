Алалыкин и Пивцакин подрались в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Амуром»

В эти минуты в Уфе проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Амуром». После первого периода счёт ничейный — 0:0.



На 12-й минуте встречи в игре произошла драка между защитником «Амура» Никитой Пивцакиным и форвардом «Салавата» Данилом Алалыкиным. По итогам, игрок гостей получил пятиминутный штраф за драку, нападающий уфимцев — 17 минут (5 — драка, 2 — грубость, 10 — зачинщик драки).

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В настоящий момент «Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков после 25 матчей. «Амур» — десятый на Востоке, имея в своём активе 21 балл после 25 встреч.