Экс-форвард системы СКА Володин стал игроком «Витязя»

Нападающий Иван Володин стал хоккеистом подмосковного «Витязя», сообщает твиттер-аккаунт клуба.
24-летний форвард перешёл в подольский клуб из СКА.
Володин является воспитанником школы ангарского «Ермака». Затем он провёл пять сезонов в системе санкт-петербургского СКА.
В прошедшем сезоне Володин играл в СКА и ХК «Сочи». В петербургском клубе он сыграл пять матчей, набрав 3 (1+2) балла при общей полезности «+2». В «Сочи» — 18 матчей, 6 (3+3) очков при показателе полезности «-2». Всего на его счету 24 матча в Континентальной хоккейной лиге, набрав 9 (4+5) баллов при полезности «0».
«Витязь» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 25 матчей набрав 20 очков. В следующей встрече подопечные Юрия Бабенко примут ЦСКА (5 ноября).
- 3 ноября 2021
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