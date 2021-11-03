Кравец: «Амур» наиграл минимум на ничью. Повели 2:0 и наступили на старые грабли

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Интересная игра, большинство ребят наших отыграли всю игру хорошо. Повели 2:0, но потом наступаем на старые грабли. Удаление после года в центре поля, в своей зоне. Мы предупреждали игроков, что «Салават» можно обыграть, если не удаляться. Уфа свои моменты с такими мастерами реализовала. Жаль, что уступили, наиграли минимум на ничью. Нужно сохранять фокус и делать свою работу. Не удаляться просто так. Только если спасаешь ситуацию.



Подломила вторая шайба? Это не приятно, но не подломило. Мы в третьей периоде могли забить, могли большинство реализовать. Вшестером создали полтора момента для гола. Команда боролась до конца.



После просмотра удаления на Хартикайнене подъехал судья. Что он сказал? Не был удивлён четырём минутам. Не было слышно, что судья говорил. После этого судья подъехал и всё рассказал.



Не против того, что клуб выкладывает из раздевалки видео после поражений команды? Это вопрос не ко мне. Это вопрос к пресс-службе. Ничего страшного нет. Когда выигрываешь более радостная атмосфера, но после поражений тоже люди должны видеть, что происходит», – приводит слова Кравеца «Горобзор.ру».