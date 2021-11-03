Генменеджер «Рейнджерс» прокомментировал аренду Кравцова в «Трактор»

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал аренду Виталия Кравцова в Континентальную хоккейную лигу – в челябинский «Трактор».



«После переговоров с Виталием и его представителем мы решили, что аренда в «Трактор» отвечает интересам как его самого, так и организации. Мы очень высоко ценим Виталия, и департамент развития «Рейнджерс» будет продолжать работать с ним, чтобы достичь нашей общей цели — становление Кравцова как полноценного игрока нашей команды», — заявил Друри.



Кравцов был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ 2018 года под общим 9-м номером. Ранее клуб разрешил россиянину вести переговоры с другими клубами из-за отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ.



Кравцов является воспитанником «Трактора», ранее он провёл за клуб 179 матчей, набрав в них 72 (39+33) очка при показателе полезности «+3».