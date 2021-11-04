Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Одетт: из русской кухни мне понравился борщ. Впервые в жизни добавил сметану в суп

Одетт: из русской кухни мне понравился борщ. Впервые в жизни добавил сметану в суп
Комментарии

Нападающий «Витязя» Даниэль Одетт рассказал о выступлении в России.

«В команде большинство игроков – русские? Когда я играл Финляндии, думаю, это был хороший подготовительный этап. Тогда до Рождества я был единственным канадцем в команде и привык общаться с людьми, которые говорят на разных языках. В «Витязе» я нахожусь в похожем положении. Со временем учишься заводить друзей в такой ситуации и выстраивать отношения, даже если есть коммуникативный барьер. Именно поэтому легионерам всегда комфортно держаться вместе.

Русский язык? Любимая кухня? Я использую классические приветствия и выучил некоторые слова, которые используются каждый день. Как ни странно, я довольно быстро запомнил цифры. Из русской кухни мне определённо понравился борщ, в какой-то момент он был в каждом моём приёме пищи. Впервые в жизни добавил сметану в суп!

Российские города? За то небольшое время, что мы там провели, Новосибирск показался очень красивым местом. Особенно выделяется центральная часть города рядом с рекой», – цитирует Одетта официальный сайт КХЛ.

Новость по теме
Канадский легионер «Витязя»: мне в России всё нравится, здесь все очень высокого уровня
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021