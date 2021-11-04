Одетт: из русской кухни мне понравился борщ. Впервые в жизни добавил сметану в суп

Нападающий «Витязя» Даниэль Одетт рассказал о выступлении в России.
«В команде большинство игроков – русские? Когда я играл Финляндии, думаю, это был хороший подготовительный этап. Тогда до Рождества я был единственным канадцем в команде и привык общаться с людьми, которые говорят на разных языках. В «Витязе» я нахожусь в похожем положении. Со временем учишься заводить друзей в такой ситуации и выстраивать отношения, даже если есть коммуникативный барьер. Именно поэтому легионерам всегда комфортно держаться вместе.
Русский язык? Любимая кухня? Я использую классические приветствия и выучил некоторые слова, которые используются каждый день. Как ни странно, я довольно быстро запомнил цифры. Из русской кухни мне определённо понравился борщ, в какой-то момент он был в каждом моём приёме пищи. Впервые в жизни добавил сметану в суп!
Российские города? За то небольшое время, что мы там провели, Новосибирск показался очень красивым местом. Особенно выделяется центральная часть города рядом с рекой», – цитирует Одетта официальный сайт КХЛ.
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