Баширов: Шипачёв вне спектра интересов «Салавата» по объективным причинам

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о возможных трансферах команды.
«Точно ли не заберём Шипачёва? Нет, такой вариант событий не рассматриваем. К сожалению, у нас нет места под потолком зарплат, мы не можем этот трансфер рассматривать. Безусловно, при первых сообщениях о возможных трансферах мы разговаривали о возможных вариантах. Вели разговоры с некоторыми агентами, которые тоже не обладали полной информацией о планах руководства «Динамо». Мы держим руку на пульсе, но Шипачёв вне спектра наших интересов по объективным причинам, впрочем, так же, как и по Гусеву.
Можем ли побороться за кого-то из «Динамо» и ради этого с кем-то расстаться? Теоретически такие варианты есть. Но мы должны понять, что приобретаем и что потеряем. И как вся картина сложится. Если она складываться не будет, то на такие действия мы не пойдём», – цитирует Баширова «Горобзор.ру».
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