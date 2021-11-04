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Айкелу сделают операцию, он вернётся в строй после Олимпиады

Айкелу сделают операцию, он вернётся в строй после Олимпиады
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Вскоре нападающему «Вегас Голден Найтс» Джеку Айкелу сделают операцию по замене искусственного диска, и ожидается, что он вернётся после олимпийского перерыва, сообщает Давид Паньотта в «Твиттере».

4 ноября «Баффало» обменял Айкела в «Вегас Голден Найтс». Ранее сообщалось, что «Вегас» согласен с намерением Айкела сделать операцию по замене межпозвоночного диска. «Баффало» выступал против этого, так как ни один из хоккеистов, игравших в НХЛ, прежде не проходил подобную процедуру. Клуб даже лишил форварда капитанской нашивки.

Айкел пропустил последние 33 встречи минувшего сезона из-за травмы шеи. В нынешнем сезоне форвард не появлялся на льду в матчах за «Баффало».

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

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