«Торпедо» крупно обыграло минское «Динамо». Чехович оформил хет-трик

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» принимало минское «Динамо» в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0. За матч нижегородцы нанесли 57 бросков в створ ворот голкипера минчан Патрика Рыбара. Всего «Торпедо» бросило 106 раз.

Счёт в матче в большинстве открыл Иван Чехович на 9-й минуте. Ему ассистировали Артур Тянулин и Кенни Агостино. Дамир Жафяров удвоил преимущество хозяев на 31-й минуте встречи. Результативные передачи на счету Энди Мили и Теодора Леннстрёма. Иван Чехович, оформив дубль в большинстве, увеличил счёт с передач Артура Тянулина и Зията Пайгина на 44-й минуте. А на 55-й минуте Чехович оформил хет-трик в ситуации 5x3. Очко за результативную передачу получил Андрей Белевич.

Отметим, что в составе минчан не сыграли 13 игроков основы. Также матч пропускал и их главный тренер Крэйг Вудкрофт. Ранее сообщалось о вирусе, который подхватили хоккеисты и тренерский штаб.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» примет «Сочи». Встреча состоится 7 ноября. Минское «Динамо» 6 ноября поедет на выезд в Москву, чтобы сыграть со «Спартаком».