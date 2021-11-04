Хуснутдинов — о поражении от «Спартака»: неудачно пропустили гол. Говорить тут нечего

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов высказался об игре с московским «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (1:2 ОТ).

«Хорошая игра с обеих сторон. У нас было много моментов, которые мы не реализовали. Обидно так проигрывать два матча подряд. Готовимся к ЦСКА.

Играть в центре всегда привычно. Нужно поработать над вбрасываниями, чтобы в такие моменты не подводить команду. Сегодня ни одного не выиграл. А так всегда приятно и удобно играть. Готовиться к сборной? Сейчас нахожусь в клубе, все мысли только об этом. Когда поеду туда, тогда будем думать.

Не скажу, что сегодня что-то пошло не так. «Спартак» проигрывал 0:1, им больше ничего не оставалось, кроме как бежать вперёд. Нам надо было чуть нарастить свой темп и больше играть в чужой зоне. Поначалу не получалось, потом неудачно пропустили гол. Говорить тут нечего. У нас были моменты, просто мы не забили, вот и проиграли. Сами отдаём игру, даём из нелепых ситуаций создавать голевые моменты. Нужно поувереннее играть в третьем периоде, продолжать гнуть свою линию», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.