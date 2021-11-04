Минское «Динамо» просило КХЛ перенести 2 матча и получило отказ от лиги. В команде вирус

Минское «Динамо» просило руководство Континентальной хоккейной лиги перенести две предстоящие встречи и получило отказ от лиги. Об этом рассказал Павел Перепехин, исполняющий обязанности главного тренера команды.

Речь идёт о предстоящей игре минчан со «Спартаком» в Москве, которая пройдёт 6 ноября, и домашнем матче с ярославским «Локомотивом». Он должен состояться 15 ноября.

Напомним, сегодня, 4 ноября, в матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» принимало минское «Динамо» в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0. За матч нижегородцы нанесли 57 бросков в створ ворот голкипера минчан Патрика Рыбара. Всего «Торпедо» бросило 106 раз.

Отметим, что в составе минчан не сыграли 13 игроков основы. Также матч пропускал и их главный тренер Крэйг Вудкрофт. Ранее сообщалось о вирусе, который подхватили хоккеисты и тренерский штаб.