Разин — о матче «Северстали» с «Автомобилистом»: для меня это немного больше чем победа

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о матче с «Автомобилистом» (3:2). Напомним, победа над екатеринбуржцами позволила команде из Череповца обновить клубный рекорд по самой продолжительной победной серии. Теперь она составляет 8 матчей подряд.

«Играли с очень хорошей командой, с мастеровитой. Хорошо использующей большинство, что сегодня и подтвердилось. Мы, скажем так, подпортили себе статистику игры в меньшинстве. Ничего страшного. Лучше так выигрывать. Поэтому я рад. Ребят с победой. Тем более победа над «Автомобилистом» для меня – немножечко больше чем победа. Ребятам спасибо», — приводит слова Разина официальный сайт «Северстали».

В следующей встрече регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» дома сыграет с «Металлургом». Игра пройдёт 6 ноября.