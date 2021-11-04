Главный тренер «Питтсбурга» пропустит игру НХЛ с «Филадельфией» из-за коронавируса
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан не будет присутствовать на игре Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз», которая состоится 5 ноября в 02:00 по московскому времени. Наставник «пингвинов» попал в ковид-протокол.
Пост доступен в официальном «твиттере» «Питтсбург Пингвинз».
Исполняющим обязанности главного тренера «Питтсбурга» будет ассистент Салливана Тодд Рирден.
Напомним, в преддверии игры с «Филадельфией» главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан сообщил, что защитник клуба Брайан Дюмулин и нападающий Сидни Кросби заболели коронавирусом.
«Питтсбург Пингвинз» занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ. Подопечные Майка Салливана сумели набрать лишь 8 очков в 8 матчах.
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