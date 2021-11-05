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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 4 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 4 ноября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 4 ноября.

Поражение от ярославского «Локомотива» не помешало магнитогорскому «Металлургу» продолжать лидировать в Восточной конференции. У подопечных Ильи Воробьёва 46 очков в 26 матчах. Следом расположился челябинский «Трактор», отстающий от первого места на 6 очков, имея на одну встречу больше. Третье место занимает «Салават Юлаев», набравший 38 баллов после 26 матчей. «Сибирь» сумела переиграть идущий четвёртым «Ак Барс», тем самым команда Андрея Мартемьянова поднялась на 7-е место. А «Автомобилист», потерпевший поражение от «Северстали», остался пятым.

На Западе лидерство сохраняет санкт-петербургский СКА, после поражения от «Спартака» в овертайме имеющий 39 очков за 26 сыгранных матчей. На втором месте расположился «Йокерит» с 38 баллами после 26 встреч. На третьем месте — московское «Динамо», в активе которого 32 очка в 25 матчах. Минское «Динамо» опустилось на 7-ю строчку после крупного поражения от «Торпедо». На четвёртое место поднялась «Северсталь», одержавшая 8-ю победу подряд и имеющая 32 очка в 25 матчах.

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