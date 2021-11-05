44-летний защитник «Айлендерс» Хара набрал первое очко в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой гостей со счётом 6:2.



Защитник «Айлендерс» Здено Хара сумел набрать первый результативный балл в нынешнем сезоне, на 33-й минуте отдав голевую передачу на нападающего Брока Нельсона. Всего словацкий хоккеист провёл восемь матчей в регулярном чемпионате-2021/2022, имея показатель полезности "-1".

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Хара начинал свою карьеру в НХЛ в составе «Айлендерс», будучи выбранным клубом на драфте НХЛ 1996 года под общим 56-м номером. Он вернулся в команду перед началом нынешнего сезона, подписав однолетний контракт.