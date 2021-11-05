Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 5 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 5 ноября.
В Западной конференции лидирует «Эдмонтон Ойлерз», после девяти матчей набравший 16 баллов. На одно очко отстаёт «Сент-Луис», обыгравший сегодня ночью «Сан-Хосе Шаркс» (5:3). Замыкает тройку «Калгари Флэймз», имеющий одинаковое количество баллов с «Блюз», но проведший на одну игру больше. Подопечные Дэррила Саттера уступили в последнем матче «Далласу» (3:4, ОТ).
На Востоке возглавляет таблицу «Флорида», имеющая в своём активе 19 баллов после десяти матчей. «Пантерз» сегодня ночью в овертайме обыграла «Вашингтон» (5:4, ОТ). На одно очко отстаёт «Каролина Харрикейнз», которая также провела на одну игру меньше. Третье место занимает «Нью-Йорк Рейнджерс», после десяти матчей коллектив Жерара Галлана набрал 14 очков.
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