«Сочи» подписал полноценное соглашение с форвардом Котляревским

Нападающий Михаил Котляревский подписал полноценный контракт с ХК «Сочи».



Как сообщает телеграм-канал клуба, соглашение носит двухсторонний характер. Контракт подписан до 30 апреля 2022 года.



Ранее хоккеист подписал просмотровое соглашение, провёл три матча в регулярном чемпионате КХЛ, заработав положительный показатель полезности «+1" при среднем игровом времени 14 минут 28 секунд.



Нынешний сезон 24-летний нападающий начинал в «Адмирале», где отметился одной заброшенной шайбой в шести встречах. В КХЛ Михаил Котляревский выступал также за «Салават Юлаев» и «Спартак», проведя в общей сложности 92 встречи и набрав 13 (6+7) очков.



«Сочи» занимает 12-е место в таблице Западной конференции, после 26 матчей набрав 20 очков.