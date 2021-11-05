«Сочи» подписал полноценное соглашение с форвардом Котляревским
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Нападающий Михаил Котляревский подписал полноценный контракт с ХК «Сочи».
Как сообщает телеграм-канал клуба, соглашение носит двухсторонний характер. Контракт подписан до 30 апреля 2022 года.
Ранее хоккеист подписал просмотровое соглашение, провёл три матча в регулярном чемпионате КХЛ, заработав положительный показатель полезности «+1" при среднем игровом времени 14 минут 28 секунд.
Нынешний сезон 24-летний нападающий начинал в «Адмирале», где отметился одной заброшенной шайбой в шести встречах. В КХЛ Михаил Котляревский выступал также за «Салават Юлаев» и «Спартак», проведя в общей сложности 92 встречи и набрав 13 (6+7) очков.
«Сочи» занимает 12-е место в таблице Западной конференции, после 26 матчей набрав 20 очков.
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