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Бобровский совершил эффектное спасение после мощнейшего броска Овечкина

Бобровский совершил эффектное спасение после мощнейшего броска Овечкина
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«Флорида Пантерз» дома обыграла «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:4.

В конце первого периода встречи, при счёте 2:0 в пользу хозяев, форвард столичного клуба Александр Овечкин совершил мощный бросок, после которого эффектный сейв совершил голкипер «пантер» Сергей Бобровский.

Видео с эпизодом можно посмотреть по ссылке.

Напомним, Бобровский отыграл весь первый период, отразив 13 бросков из 13, но на второй период не появился на льду. Сообщалось, что у вратаря повреждение верхней части тела.

«Флорида» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, после десяти матчей набрав 19 очков. «Вашингтон» — четвёртый на Востоке, имея в своём активе 14 баллов при аналогичном количестве игр с «Пантерз».

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