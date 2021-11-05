Умер вице-президент «Братиславы». Несколько дней назад во время матча погиб хоккеист клуба

Скончался вице-президент «Братиславы Кэпиталз» Душан Пашек-младший, сообщает официальный твиттер-аккаунт ХК «Слован».



Он являлся сыном легенды «Слована» Душана Пашека, который погиб в 1998 году. Сегодняшний матч «Братиславы» в рамках Австрийской хоккейной лиги с «Олимпией» был перенесён.



Отметим, что несколько дней назад также погиб хоккеист «Братиславы» Борис Садецки, после потери сознания во время матча с «Дорнбирном», который был прерван. Хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за братиславский «Слован» с 2016 по 2018 год. На его счету 52 матча в КХЛ, в которых он набрал 5 (2+3) баллов при показателе полезности «-11».



За «Братиславу Кэпиталз» выступает российский нападающий Николай Жердев, возобновивший в этом клубе карьеру летом 2021 года.