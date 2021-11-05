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Умер вице-президент «Братиславы». Несколько дней назад во время матча погиб хоккеист клуба

Умер вице-президент «Братиславы». Несколько дней назад во время матча погиб хоккеист клуба
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Скончался вице-президент «Братиславы Кэпиталз» Душан Пашек-младший, сообщает официальный твиттер-аккаунт ХК «Слован».

Он являлся сыном легенды «Слована» Душана Пашека, который погиб в 1998 году. Сегодняшний матч «Братиславы» в рамках Австрийской хоккейной лиги с «Олимпией» был перенесён.

Отметим, что несколько дней назад также погиб хоккеист «Братиславы» Борис Садецки, после потери сознания во время матча с «Дорнбирном», который был прерван. Хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за братиславский «Слован» с 2016 по 2018 год. На его счету 52 матча в КХЛ, в которых он набрал 5 (2+3) баллов при показателе полезности «-11».

За «Братиславу Кэпиталз» выступает российский нападающий Николай Жердев, возобновивший в этом клубе карьеру летом 2021 года.

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