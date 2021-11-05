Баканов: восхищаюсь Макгрегором. Он прав в том, что тяжёлая работа всегда даёт результат

Нападающий ХК «Сочи» Андрей Баканов рассказал о периоде жизни в Америке, на кого он старается равняться, а также об эмоциях от матчей.



«С языком в Америке было довольно тяжело, поскольку начинаешь полностью с нуля. Приходишь в раздевалку, в школу, в магазин, ресторан и не можешь ничего сказать, ты, по сути, немой. Но потихоньку учился, когда ты находишься в другой языковой среде, у тебя нет выбора. В Америке у меня осталось много друзей, я очень общительный человек, и даже языковой барьер мне не мешал. Хоккей там чуть другой, чем у нас. Но главное, что дал мне этот переезд – возможность подстраиваться под любой стиль игры: североамериканский, российский, неважно.



Мне очень нравится Остон Мэттьюс, здорово играет. У него многому можно научиться. В КХЛ тоже очень много хороших ребят – ты выходишь биться против них и стараешься в игре чему-то научиться. Из других видов спорта восхищаюсь Конором Макгрегором, всеми его действиями и выходками. Смотрю видео на YouTube о нём, видел фильм. Главное, в чём он прав – тяжёлая работа всегда даёт результат, чтобы чего-то достичь, надо пахать. И это было для меня мотивацией в моей карьере.



Эмоции, которые ты испытываешь во время матча, просто так словами не описать. День игры – это не просто пришёл за час, переоделся и погнали. Это настоящий ритуал, начиная за несколько дней: ты готовишь себя физически и психологически, подводишь себя к матчу. И когда выходишь на лёд, ты ко всему готов. От забитых голов ты получаешь такие эмоции, которые не получишь больше нигде. Несмотря на усталость, в такие минуты ты по-настоящему счастлив. Игра даёт азарт забить, победить, и ты делаешь всё для этого. Если что-то идёт не так, стараешься делать всё в два раза сильнее и быстрее, чтобы перевернуть ход матча», — цитирует Баканова пресс-служба КХЛ.