Капитан «Салавата Юлаева» Панин подвёл итоги матча с «Авангардом»

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (2:4).

«Удаления никто не вписывает в сценарий, просто ложится дополнительная нагрузка. Цена нарушений правил особенно с такой командой как Авангард всегда высока. Что касается эмоций, то в них никогда недостатка нет. Вы все видели игру: как все кипело и как ребята бились. Равнодушных не было. Авангард всегда был серьезным соперником. Характерные черты команды никуда не исчезли: прессинг, хорошее большинство и меньшинство. Игры с ними всегда будут интересными», — приводит слова Панина пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, «Салават Юлаев» 7 ноября проведёт последнюю игру домашней серии с «Трактором».