Защитник «Тампы» Сергачёв дисквалифицирован на 2 игры за удар в голову Марнеру

Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги сегодня, 5 ноября, провёл слушания по делу российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва. За удар в голову форварду «Торонто Мэйпл Лифс» Митчеллу Марнеру 23-летний россиянин дисквалифицирован на 2 ближайшие игры НХЛ. Об этом сообщил журналист Стивен Вайно у себя в «твиттере».

Таким образом, Сергачёв пропустит игры с «Оттавой Сенаторз» и «Каролиной Харрикейнз».

Ранее в матче НХЛ защитник получил двухминутное удаление во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:2 ОТ). 23-летний россиянин в одном из игровых моментов провёл удар в голову форварда «Торонто» Митчелла Марнера.

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В нынешнем сезоне НХЛ Сергачёв принял участие в девяти матчах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-3».