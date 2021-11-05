«Сочи» в гостях уверенно обыграл рижское «Динамо». Третьяк отстоял на ноль
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В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» у себя дома принимало «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
«Сочи» открыл счёт на 5-й минуте встречи. Это удалось сделать благодаря голу Никиты Зоркина. Ему ассистировал Кирилл Мельниченко. На 28-й минуте гости удвоили преимущество. Это сделал Кирилл Петьков с результативных передач Амира Гараева и Артёма Николаева. Через 11 секунд сочинцы отличились вновь. Мартин Бакош поразил ворота Юхана Маттссона. Очки за результативные передачи набрали Джей Си Липон и Кирилл Мельниченко.
Голкипер «Сочи» Максим Третьяк оформил «сухарь».
КХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2021, пятница. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
0 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Зоркин (Мельниченко) – 04:41' (5x5) 0:2 Петьков (Гараев, Николаев) – 27:12' (5x5) 0:3 Бакош (Липон, Мельниченко) – 27:23' (5x5)
5 ноября рижане дома сыграют с «Йокеритом», а «Сочи» 7 ноября отправится на выезд в Нижний Новгород, чтобы сыграть с «Торпедо».
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