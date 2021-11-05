«Сочи» в гостях уверенно обыграл рижское «Динамо». Третьяк отстоял на ноль

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» у себя дома принимало «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

«Сочи» открыл счёт на 5-й минуте встречи. Это удалось сделать благодаря голу Никиты Зоркина. Ему ассистировал Кирилл Мельниченко. На 28-й минуте гости удвоили преимущество. Это сделал Кирилл Петьков с результативных передач Амира Гараева и Артёма Николаева. Через 11 секунд сочинцы отличились вновь. Мартин Бакош поразил ворота Юхана Маттссона. Очки за результативные передачи набрали Джей Си Липон и Кирилл Мельниченко.

Голкипер «Сочи» Максим Третьяк оформил «сухарь».

5 ноября рижане дома сыграют с «Йокеритом», а «Сочи» 7 ноября отправится на выезд в Нижний Новгород, чтобы сыграть с «Торпедо».