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Артемий Панарин впервые в этом сезоне набрал очки в четырёх матчах кряду

Артемий Панарин впервые в этом сезоне набрал очки в четырёх матчах кряду
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимает на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 2-й период, в счёте ведут гости – 4:1.

В середине 2-го периода 30-летний российский форвард «синерубашечников» Артемий Панарин отметился результативной передачей на шведского форварда Мику Зибанеджада при четвёртом взятии ворот.

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Таким образом, Панарин впервые в этом сезоне набрал очки в четырёх матчах кряду. Ранее он отметился голевой передачей в игре с «Сиэтл Кракен» (3:1) и заброшенной шайбой с результативной передачей в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 ОТ).

Всего на счету Панарина в нынешнем сезоне 11 (2+9) очков при показателе полезности «-5».

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