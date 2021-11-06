«Мне платят, чтобы я забивал большие голы». Макдэвид — о своём красивейшем голевом проходе

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал свой красивейший сольный проход в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5 ОТ).

«Мне платят, чтобы я забивал большие голы. Мне платят, чтобы я делал подобные вещи. Я просто делаю свою работу», — передаёт слова Макдэвида североамериканский журналист Брэди Треттенеро в своём «твиттере».

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Напомним, за 3 минуты до конца встречи 24-летний звёздный канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сравнял счёт в матче, забросив пятую шайбу своей команды в этой игре, после блестящего сольного прохода обыграв четырёх игроков «синерубашечников».

«Эдмонтону» удалось отыграться со счёта 1:4, однако затем благодаря второй заброшенной шайбе Зибанеджада «Рейнджерс» вновь вышли вперёд, но не сумели удержать своё преимущество.

В текущем сезоне Макдэвид принял участие в 9 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «+5».