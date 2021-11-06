В «Сан-Хосе» объяснили решение отправить 7-го номера драфта-2021 Эклунда в «Юргорден»

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон объяснил решение клуба отправить 7-го номера драфта-2021 Вильяма Эклунда в шведский «Юргорден».

«Одно из самых тяжёлых решений, которое мы когда-либо принимали. Его потрясающие техничность и видение площадки были заметны ещё на турнире новичков. Он показал, что в будущем станет особенным игроком в НХЛ. Но в конце концов мы решили, что в интересах его долгосрочного развития лучшим действием станет его возвращение в Швецию, где он будет работать над превращением в доминирующего игрока. Мы знаем, что он может таким стать», — приводит слова Уилсона The Athletic.

Напомним, седьмой номер драфта НХЛ 2021 года, шведский нападающий Вильям Эклунд не сыграет за «Сан-Хосе Шаркс» в текущем сезоне. Он набрал 4 очка в 9 матчах НХЛ.

Эклунда отправляют в Швецию, а не в АХЛ, чтобы у него не сгорел год в контракте новичка. На данный момент шведский хоккеист сыграл в НХЛ 9 игр. Если он проведёт 10-й матч в текущем сезоне за «акул», то год сгорает.

Также сообщается, что Эклунд разочарован этим решением руководства клуба.